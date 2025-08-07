Учитель труда подписал в Балашихе контракт на военную службу

В пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе пришел новый доброволец с позывным Рашид. До недавнего времени 38-летний мужчина работал учителем труда в одной из московских школ. Рашид решил оставить свою привычную жизнь и отправиться в зону специальной военной операции.

Доброволец уверен, что там его навыки будут полезны.

«Вы знаете, однажды Родина просто призывает к себе. Приходится бросать указку, бросать мел и брать автомат в руки. Я обучался на стрелка, снайпер-стрелок. Думаю, что мои навыки пригодятся на фронте. Я сказал о своем решении супруге, и она ответила: „Давно пора“», — поделился своими мыслями доброволец.

Напомним, что в Московском областном пункте отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе, расположенном по адресу Восточное шоссе, владение 2, каждый желающий может пройти медицинское освидетельствование, оформить документы и получить юридическую консультацию.

Специалисты центра помогут также открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, пройти первичное обучение. Эта системная поддержка и понимание важности каждого солдата играют ключевую роль в достижении победы.

Кроме того, бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки. Это позволяет им не только сосредоточиться на выполнении обязанностей, но и обеспечить свои семьи в это непростое время.

Для получения дополнительной информации о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно обратиться на сайт контрактмо.рф или позвонить на «горячую линию» по номеру: 8 (498) 732-80-47.