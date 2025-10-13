Учитель из Котельников представила округ в полуфинале конкурса «Женщина-герой 2025»

Педагог школы № 1 в Котельниках Ольга Николаева успешно выступила в полуфинальном этапе областного конкурса «Женщина-герой 2025». Мероприятие объединило 136 жительниц со всего Подмосковья.

В течение сентября и октября в Балашихе, Красногорске, Одинцове и Подольске прошли четыре окружных полуфинала, по итогам которых определят восемь финалисток. Участницам предстояло преодолеть три конкурсных испытания: подготовку видеовизитки, творческий номер и написание эссе.

«Конкурс — это не только возможность рассказать о себе, но и шанс поделиться своей историей и вдохновить других. Это важный и волнительный опыт», — отметил Ольга Николаева.

Педагог трудится в школе № 1 имени Героя СССР Леонида Чурилова в Котельниках заместителем директора по воспитательной работе. С 2022 года ее муж служит в зоне специальной военной операции. А Ольга не только преподает, воспитывает двоих детей, но и участвует в сборах и отправках гуманитарной помощи на фронт, организует для семей участников спецоперации праздничные и социальные мероприятия, а также оказывает консультационную поддержку родным бойцов.

Финал конкурса пройдет 30 ноября, в День матери, на площадке московского Музея Победы. Мероприятие проводят благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Ассоциации ветеранов специальной военной операции Подмосковья.