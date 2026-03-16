Ученицы кадетского класса из Балашихи победили на областном конкурсе

Состязание «Девушки в погонах» состоялось 14 марта и собрало более 200 участниц из 23 городов региона. Учащиеся школы № 26 показали высокие результаты в различных дисциплинах.

Девушки из Балашихи показали свои знания военной истории, навыки строевой подготовки, стрельбы и оказания первой медицинской помощи, а также уровень общей физической подготовки. Участницы заняли первое место в дисциплине «Стрельба» и второе место в категориях «Завязывание узлов» и «Медицина». Эти достижения стали результатом упорной работы и подготовки, проделанной командой под руководством своих наставников.

Почетным гостем мероприятия стал майор запаса, кавалер Ордена Мужества и участник специальной военной операции Анатолий Злобин. В своем напутственном слове он подчеркнул важность преемственности поколений и поблагодарил девушек за верность кадетским традициям. Его слова вдохновили участниц и добавили уверенности в своих силах.

Конкурс был организован «Областным центром развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» совместно со школой «Лига первых». Основной целью мероприятия стало развитие патриотического воспитания, популяризация кадетского движения и демонстрация профессиональных и творческих достижений воспитанниц.