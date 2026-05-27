Ученики школы № 8 из Химок отправили рации бойцам СВО

Десять новых раций передали бойцам специальной военной операции волонтеры «Химспаса». Оборудование купили на средства, собранные школьниками, родителями и педагогами школы № 8 имени Матвеева в Химках во время благотворительного фестиваля.

Рации приобрели по просьбе военнослужащих, высказанной волонтерам. После получения помощи бойцы записали видеообращение.

«Благодарим школу № 8 имени Матвеева, всех учителей, а также воспитанников! Мы вас не подведем — Победа будет за нами! Город Химки, большой привет! Спасибо вам большое!» — сказали бойцы на видео.

Директор школы Ольга Игнатьева отметила, что именно такая обратная связь стала главным итогом фестиваля для детей. Для ребят важно понимать, что их участие приносит реальную пользу. Когда помощь доходит до адресата, а бойцы находят время записать слова благодарности — это особенно ценно и объединяет.

Рации вошли в большую гуманитарную посылку. Волонтеры «Химспаса» в рамках очередной поездки доставили в зону СВО около трех тонн грузов.

«Каждую поездку мы формируем исходя из конкретных запросов бойцов. Помимо техники, в груз вошли вещи первой необходимости, оборудование и адресные посылки. Для ребят на передовой важно знать, что их поддерживают и помнят дома», — сообщила организатор поездки, волонтер муниципального учреждения «Химспас» Ирина Каика.

Она добавила, что в организации транспортировки гуманитарной помощи помогла химкинская компания, занимающаяся грузоперевозками.

«С самого начала специальной военной операции мы стараемся системно помогать волонтерам: предоставляем транспорт, участвуем в отправках и сборе гуманитарной помощи. Это общая работа, в которой сегодня важен вклад каждого», — поделился гендиректор логистической компании, лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Средства на покупку раций собрали во время фестиваля «Союз народов — сила духа Великой страны», организованного в школе при поддержке «Единой России». Школьники, родители и педагоги три дня участвовали в патриотических и творческих мероприятиях, финалом стала благотворительная ярмарка «Кухни народов России». Все вырученные средства направили на помощь участникам спецоперации.

