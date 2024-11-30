Ученики школы № 30 в Химках передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Учащиеся школы № 30, их родители и педагоги передали в ресурсный центр Химок свыше 150 килограммов гуманитарного груза. Коробки с предметами первой необходимости переправят в зону проведения специальной военной операции.

Сбор гуманитарной помощи организовали в преддверии Дня морской пехоты. Жителям рассказали об истории формирования этого рода войск и его значении в рядах российской армии. После познавательной лекции школьники помогли погрузить гуманитарный груз для дальнейшей отправки нуждающимся.

«Огромное спасибо всем неравнодушным жителям, которые присоединились к сбору гуманитарной помощи! Отдельная благодарность нашим детям, которые написали письма и нарисовали рисунки для наших героев!» — отметила директор школы № 30, муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Коробки неравнодушные жители наполнили продуктами, предметами личной гигиены, самодельными окопными свечами и маскировочными сетями и трогательными посланиями от школьников Химок.

Напомним, что особое внимание в Химках уделяют укреплению связи между поколениями и воспитанию патриотического духа у молодежи. Для этого в округе реализуют масштабную общественную программу. Так, для жителей регулярно проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, тематические концерты, лекции, кинопоказы и многое другое.

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