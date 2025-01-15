Ученики школы № 1 в Лобне собрали партию гуманитарного груза для бойцов СВО

Ученики, их родители и педагоги школы № 1 в Лобне собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Они отправили на фронт продукты питания, медикаменты, теплую одежду и письма.

Активисты собрали несколько коробок с необходимыми для фронта вещами.

Такие акции проходят в образовательных учреждениях в Лобне регулярно. Учащиеся помогают собирать груз для бойцов и отправляют им письма со словами благодарности и пожеланиями поскорее вернуться домой с победой.

В Лобне работает несколько волонтерских организаций, где изготавливают окопные свечи и маскировочные костюмы, собирают и систематизируют гуманитарную помощь для оперативной отправки на фронт.

Муниципальный Центр поддержки участников СВО и их семей располагается по адресу: улица Мирная, 13 к.2, а центр «Свечной блиндажик» — на Букинском шоссе, 31.