Ученики лицея во Фрязине испекли 400 пирожков для бойцов СВО

Благотворительная акция «Вкус заботы» прошла в лицее Фрязина. В ее рамках ученики с родителями и педагогами приняли участие в кулинарной мастерской.

Также к инициативе присоединились муниципальные депутаты, активисты движения «Молодая гвардия» и близкие участников СВО. Идею поддержало «Женское движение Единой России».

Участники акции испекли около 400 домашних пирожков. Их отправят в госпитали к участникам СВО.

Каждое изделие — это не просто выпечка, а искренний знак внимания и поддержки. Через ароматную выпечку фрязинцы передали нашим защитникам частичку домашнего уюта и материнской заботы. Вся приготовленная продукция будет доставлена нашим героям в течении этой недели и станет сладким напоминанием бойцам о том, что их ждут, о них помнят и в них верят!» — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.