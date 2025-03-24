Участок Колхозной улицы в Солнечногорске отремонтируют по просьбе бойца СВО

Участник специальной военной операции обратился к главе городского округа Солнечногорск Константину Михалькову с просьбой сделать дорогу к его дому. Участок протяженностью 850 метров на Колхозной улице включили в план капитального ремонта.
Для обеспечения комфортного подъезда к дому до начала капитального ремонта, участок был засыпан щебнем и тщательно утрамбован. Кроме того, военнослужащему была оказана помощь в доставке дров.
«Мы всегда стараемся быть рядом, готовы поддержать и сделать все возможное, чтобы наши парни знали: мы вместе», — отметила заместитель главы городского округа Виктория Куракова.
Бойцы и их родственники могут обратиться в Единый центр поддержки оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Учреждение расположено на первом этаже торгового центра «Солнечный» по адресу: улица Красная, дом № 22а.
Здесь можно решить вопросы, связанные с льготами и мерами поддержки, а также получить помощь в адаптации к мирной жизни. Юристы предоставляют бесплатные консультации и ведение дел. Кроме того, центр оказывает гуманитарную помощь и поддержку в вопросах быта, трудоустройства и многом другом.
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