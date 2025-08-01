Участница военных агитбригад из Балашихи рассказала о работе на фронте

Нина Попова — многогранная личность, объединяющая в себе талант поэта, активного общественного деятеля и заместителя ответственного секретаря Правления Союза писателей России. Она также известна как участница фронтовых агитбригад и главный редактор журнала «Балашиха: Голоса сердец».

В своих выступлениях Нина Попова подчеркивает важность роли писателей и журналистов во время военных конфликтов. Она отмечает, что они становятся главными свидетелями и рупорами событий, формирующих историю страны. Во время боевых действий писатели и журналисты оказываются в сложных и опасных условиях, записывая происходящее в реальном времени.

Нина Попова считает, что их работа помогает обществу осознать масштабы и сложности военных операций, а также почувствовать героизм и самоотверженность солдат.

«Мы встали в строй. Мы шли за нашими ребятами. Нам важно было понять характеры, потому что именно характер делает героику образа. Это важно для читателя. Тот подвиг, который делает наш воин сейчас на полях сражений — кто запечатлеет его? Если его не подкрепили словом — это не останется в памяти надолго», — поделилась редактор журнала из Балашихи.

Она регулярно участвует в гуманитарных миссиях, выступает перед военнослужащими и передает гуманитарную помощь. Ее дважды наградили медалью Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие».