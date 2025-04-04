Участнику СВО помогут с трудоустройством в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в рамках «выездной администрации» провел прием граждан в территориальном управлении Лесного городка. Участник специальной военной операции на этой встрече обратился к руководителю муниципалитета за помощью и попросил о трудоустройстве.

Мужчина был мобилизован в октябре 2022 года и в марте 2025 года уволен в запас по состоянию здоровья. Несмотря на это, он проявляет активную жизненную позицию и не желает оставаться в стороне от общественной жизни.

Андрей Иванов подчеркнул, что опыт ветеранов, участвовавших в спецоперации, очень важен и востребован в гражданской жизни. Он отметил, что для таких специалистов в Московской области действует специальная кадровая программа под названием «Герои Подмосковья». Эта программа служит отличной возможностью для ветеранов не только получить новые знания и навыки, но и продвинуться в области общественной деятельности и воспитания молодежи.

Глава округа также добавил, что руководство муниципалитета намерено регулярно проводить встречи с участниками программы «Герои Подмосковья» из Одинцовского округа. Это позволит не только поддерживать связь с ветеранами, но и включить их в кадровый резерв округа. Важно отметить, что в 2025 году ветераны смогут подать заявку на участие в программе в срок до 30 апреля, что открывает новые возможности для их профессионального и личного развития.