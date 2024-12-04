Участнику СВО из Лосино-Петровского оплатят курсы профпереподготовки

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым встретились с жителями муниципалитета в местном отделении партии «Единая Россия». Горожане интересовались благоустройством территорий, а участник СВО попросил помочь с оформлением выплат и зачислением на курсы профессиональной переподготовки.

На прием пришла семья участника СВО. Кормилец получил на фронте тяжелую травму стопы, а затем — инвалидность. Защитнику необходимо установить протез и пройти курс реабилитации. Супругам помогут получить выплату по ранению. Также глава семейства пожелал пройти курсы профессиональной переподготовки, так как физическим трудом ему больше заниматься нельзя. «Комитет семей воинов Отечества» предоставит возможность выбрать направление будущей специальности и бесплатно освоить ее.

Помощь бойцам специальной военной операции — неотъемлемая часть жизни волонтеров в Лосино-Петровском. Неравнодушные жители изготавливают сухие супы, упаковывают их и отправляют на СВО. На встрече приняли решение организовать доставку овощей.

Помимо этого, жительница Свердловского попросила расширить парковку у дома № 8 на улице Михаила Марченко, перенести воркаут площадку и обустроить народную тропу до магазина. Комплексное благоустройство запланировали на 2026 год, так как на следующий бюджет уже сформирован. Однако план по преобразованию предоставят заблаговременно, и жители смогут выбрать изменения на портале «Добродел».

На встрече обсудили безопасность детей. Вблизи детского сада установят противоскоростной вал, знак «Осторожно! Дети!» и нанесут разметку. Весь перечень выполнят в весенне-летний период 2025 года.

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