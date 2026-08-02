Участнику СВО из Дмитровского округа передали дрон для ведения разведки
Боец с позывным Хорс получил современный беспилотник Mavic 3T для ведения разведки в зоне боевых действий. Дрон приобрели на средства неравнодушных жителей округа.
О необходимости техники военнослужащий рассказал на выездной администрации для участников специальной военной операции и их семей. Глава округа Михаил Шувалов поддержал просьбу и организовал сбор средств.
Без таких беспилотников разведка ночью практически невозможна. Аппарат оснащен тепловизором, что позволяет использовать его круглосуточно и в любую погоду. Он поможет обнаруживать противника, координировать действия и минимизировать риски для жизни военнослужащих.
Михаил Шувалов отметил, что каждую неделю округ отправляет сотни грузов, в сборе участвует множество людей. Действует акция «Полдня до победы», на средства которой закупают необходимое. Такая поддержка становится надежным помощником для бойцов на передовой.