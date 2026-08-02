02 августа 2026 11:22 Участнику СВО из Дмитровского округа передали дрон для ведения разведки Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Спецоперация

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Боец с позывным Хорс получил современный беспилотник Mavic 3T для ведения разведки в зоне боевых действий. Дрон приобрели на средства неравнодушных жителей округа.

О необходимости техники военнослужащий рассказал на выездной администрации для участников специальной военной операции и их семей. Глава округа Михаил Шувалов поддержал просьбу и организовал сбор средств.

Без таких беспилотников разведка ночью практически невозможна. Аппарат оснащен тепловизором, что позволяет использовать его круглосуточно и в любую погоду. Он поможет обнаруживать противника, координировать действия и минимизировать риски для жизни военнослужащих.