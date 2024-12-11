Участнику СВО из Балашихи передали генератор

Семья участника СВО обратилась в Центр объединения гражданских инициатив «Единые» в Балашихе с просьбой приобрести генератор для их сына, который воюет на передовой. Гуманитарную помощь передали лично в руки защитнику.

Центр объединения гражданских инициатив работает на базе Общественной приемной балашихинского отделения «Единой России». На запрос о помощи откликнулся директор Московской областной общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Росич», член фракции «Единая Россия» Андрей Холод.

Депутат лично передал генератор участнику СВО, который приехал к родным в отпуск.

«С семьей мы давно взаимодействуем. Они активно участвуют в сборах гуманитарной помощи. Сегодня для меня большая честь помочь. Мы всегда рядом с нашими бойцами и сделаем все возможное, чтобы обеспечить им необходимые условия для службы», — сказал Андрей Холод.

Жители Балашихи смогут также помочь участникам специальной военной операции. На базе местного отделения «Единой России» работают три пункта: на Парковой улице, 7, на улице Октябрьской, а также в доме № 11 в микрорайоне Железнодорожный. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (985) 193-64-03.

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