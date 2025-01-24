Участников СВО проконсультировали по юридическим вопросам в Лосино-Петровском

Единый день приема участников СВО и членов их семей прошел в Лосино-Петровском. Помощь им оказали квалифицированные специалисты.

Встреча состоялась в общественной приемной отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском. Участников проконсультировали адвокат Кирилл Фадеев, представляющий коллегию адвокатов Московской области «Вячеслав Блинов и партнеры» и муниципальный депутат Гузаль Данилова.

Большая часть вопросов была связана с оформлением документов на получение земельного участка, выплатой денежного довольствия по контракту и региональной доплаты, а также компенсации за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

«Каждый из пришедших, рискуя своей жизнью, защищает нашу страну, и мы обязаны обеспечить их правовую защиту и достойные условия жизни», — отметила Гузаль Данилова.

Отметим, что такие встречи проводят в Лосино-Петровском регулярно.