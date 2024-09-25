Участников СВО освободят от уголовной ответственности на стадии суда

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Поправки затронули 78.1 УК РФ. Они предусматривают освобождение от уголовной ответственности на стадии производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых) в период мобилизации.

Как отметил глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас, нынешнее законодательство позволяет реализовать механизм освобождения от уголовного преследования на стадии досудебного производства только в отношении подозреваемых, а также в отношении осужденных.

В 2023 году правительство России не поддержало инициативу об освобождении от мобилизации неслуживших в армии. В документе кабмин подчеркнул, что предложенный законопроект требует доработки.