Участников СВО на реабилитации в Дмитрове обучили игре в настольный теннис

Мастер-класс по настольному теннису прошел для участников СВО, которые находятся на реабилитации в санатории «Горки» в Дмитровском округе. Им показали базовые навыки.

Мастер-класс провел инструктор по спорту Центра развития физической культуры, спорта и отдыха Вадим Оноприенко и его воспитанница Анастасия Куликова.

Отметим, реабилитация для бойцов — важный шаг к возвращению к полноценной жизни. В Дмитровском округе созданы условия для помощи героям: в санатории «Горки» военнослужащие проходят комплексное лечение, включая тренировки и поддержку психолога.

Заместитель главы городского округа Ирина Костышина отметила, что занятия спортом — важная часть восстановления физического и психического здоровья. Пребывание в санатории «Горки» помогает быстрее пойти на поправку.

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