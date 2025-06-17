Участники СВО создали молодежное военно-патриотическое объединение в Щелкове

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

В городском округе Щелково начало работу уникальное военно-патриотическое объединение «Штурмовик». Его создателями стали участники специальной военной операции.

Проект рассчитан на подростков от 13 до 18 лет и направлен на приобретение базовых навыков и знаний, необходимых для будущей службы в вооруженных силах.

В программу обучения входят теоретические курсы по военной тактике, строевая подготовка, изучение образцов военной техники и вооружения, а также обучение оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, участники проходят практические занятия на учебных полигонах под руководством опытных инструкторов, включая ветеранов боевых действий, где закрепляют полученные навыки на практике.

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Занятия проводятся по субботам и воскресеньям по адресу: Щелково, улица Шмидта, 9А в корпусе № 2 Щелковского лицея № 7.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (496) 566-75-48.

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