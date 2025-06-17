Участники СВО создали молодежное военно-патриотическое объединение в Щелкове
В городском округе Щелково начало работу уникальное военно-патриотическое объединение «Штурмовик». Его создателями стали участники специальной военной операции.
Проект рассчитан на подростков от 13 до 18 лет и направлен на приобретение базовых навыков и знаний, необходимых для будущей службы в вооруженных силах.
В программу обучения входят теоретические курсы по военной тактике, строевая подготовка, изучение образцов военной техники и вооружения, а также обучение оказанию первой медицинской помощи.
Кроме того, участники проходят практические занятия на учебных полигонах под руководством опытных инструкторов, включая ветеранов боевых действий, где закрепляют полученные навыки на практике.
Занятия проводятся по субботам и воскресеньям по адресу: Щелково, улица Шмидта, 9А в корпусе № 2 Щелковского лицея № 7.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (496) 566-75-48.