Участники СВО снова примут участие в параде на Красной площади

Среди них будут и те, кто уже участвовал в параде. Один из таких — Герой России, кавалер двух орденов Мужества, гвардии майор Роман Апалков, маршировавший по главной площади российской столицы еще в 2016 и 2017 годах, будучи курсантом Московского высшего общевойскового командного училища, а затем в 2025-м уже как участник СВО.

«Это вообще не каждому за всю жизнь дается. Все солдаты очень ответственно к этому относятся, и с ними приятно заниматься», — рассказал офицер.

Он добавил, что с ним в Москву приехали жена и ребенок, а по телевизору будут смотреть на него отец (ветеран войны в Афганистане), мать, бабушка и односельчане.

Ранее пресс-служба Кремля рассказала, какие иностранные гости приедут в российскую столицу на праздничные мероприятия.