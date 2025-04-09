Участники СВО смогут пройти льготное обучение в автошколе в Орехово-Зуеве

Программа льготного обучения вождению для бойцов специальной военной операции и членов их семей стартовала в муниципалитете. Занятия будут проводиться на базе «Автошколы имени Давыдова».

Автошкола имеет транспортные средства, оборудованные адаптивным ручным управлением для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Есть возможность дистанционного обучения теории через платформу ZOOM, а также занятия с сурдопереводчиком для людей с нарушениями слуха.

Скидки на обучение составят 50% — для участников СВО и семей погибших военнослужащих, 20% — для членов семьи бойца СВО. После получения водительского удостоверения выпускники автошколы могут получить дополнительную поддержку: консультации по выбору автомобиля, помощь в установке сертифицированного оборудования и регистрации изменений в ГИБДД.

Записаться на обучение можно через Государственный фонд « Защитники Отечества», расположенный по адресу: Орехово-Зуево, улица Урицкого, 51а, телефон для справок: 89251579548.