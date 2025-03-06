Участники СВО смогут получить услугу по реабилитации в МФЦ Солнечногорска

Участники специальной военной операции смогут получить санаторно-курортное лечение и реабилитацию в центрах Социального фонда России, а также компенсировать расходы на проезд к месту лечения и обратно. Подать заявление на получение этих услуг можно в МФЦ Солнечногорска.

Новая бесплатная услуга стала доступна с марта 2025 года для участников спецоперации, включая уволенных и демобилизованных. Заявители имеют возможность подать документы лично в любом офисе, независимо от места жительства или регистрации на территории России. Обращаться в офис могут только сами участники СВО.

Для подачи заявления необходимо предоставить паспорт и медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения или реабилитации, а также отсутствие противопоказаний. Это включает оригинал справки по форме № 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение или направление на медицинскую реабилитацию по форме № 057/у (копия).

«Участники специальной военной операции со званием Героя России или инвалидностью первой группы получат право на внеочередное направление на лечение. Срок исполнения услуги — 10 дней», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Информация о результатах рассмотрения заявлений в центры госуслуг не поступает. Персональное сопровождение участников специальной военной операции на всех этапах процесса направления на санаторно-курортное лечение и прохождения медицинской реабилитации обеспечивается Социальным фондом России.