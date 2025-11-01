Участники СВО смогут бесплатно посещать бассейн в Лосино-Петровском

Спортивная школа «Олимп» в Лосино-Петровском предоставляет участникам специальной военной операции возможность бесплатно посещать бассейн. Это предложение распространяется на мобилизованных, добровольцев и контрактников. Бассейн открыт для них по субботам и воскресеньям с 14:00 до 14:45.

Для доступа к бассейну участникам СВО необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск и справку, подтверждающую участие в специальной военной операции.

Кроме того, в физкультурно-оздоровительном комплексе действует программа «Добрый час», которая проходит по вторникам и четвергам с 12:30 до 13:15. Это время предназначено для посещения бассейна всеми льготными категориями граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, физкультурно-оздоровительном комплекс «Олимп» оборудован всеми необходимыми условиями для комфортного посещения бассейна. Летом в учреждении были обновлены раздевалки и душевые, установлены антивандальные перегородки, а также модернизирована система водоподготовки.