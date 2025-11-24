Участники СВО с семьями посетили производство косметики в Солнечногорске

21 ноября в городском округе Солнечногорск провели ознакомительную экскурсию на предприятие по выпуску косметической продукции для участников специальной военной операции и их семей. Производственная площадка занимает около 11 тысяч квадратных метров, а оборот достигает семи миллионов единиц изделий.

В мероприятии приняли участие заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков, первый заместитель главы муниципалитета Кирилл Типографщик, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, а также приглашенный гость — блогер, музыкант, актер и боец MMA Александр Зарубин, известный под псевдонимом Саша Стоун.

Участникам подробно показали технологический процесс: от разработки и приготовления рецептур до систем хранения, отгрузки готовой продукции и работы отдела контроля качества. Отдельным вопросом стало обсуждение возможностей трудоустройства. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева предприятие активно помогает в трудовой занятости участников СВО и членов их семей.

«Содействие трудоустройству военнослужащих СВО и их близких является важной задачей государства и всего общества, поскольку это способствует их успешной адаптации в социуме. Но перед тем, как определиться с вакансией, необходимо самому оценить потенциальные места работы и сопутствующие условия. Мы стараемся регулярно организовывать различные экскурсии в музеи и на предприятия нашего округа», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

По итогам предыдущих подобных экскурсий два участника уже проходят оформление на работу: один — на должность инженера, другой — на производство продукции. В целом после ознакомительных визитов на предприятия округа трудоустроены около 30 человек, еще примерно 20 рассматривают эту возможность. В завершение встречи гостям подарили наборы продукции, изготовленной на данной площадке.