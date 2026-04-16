Участники СВО провели встречу со школьниками в Воскресенске

Мероприятие состоялось в гимназии № 1 для девятиклассников. Его приурочили к Дню космонавтики и провели в рамках проекта «Успех V единстве поколений».

Перед учащимися выступили участником специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Дмитрий Козлов и начальник местного отделения «Юнармии» Алексей Мовсесян.

Гости поздравили ребят с праздником и рассказали о современных летательных аппаратах, которые применяют в зоне боевых действий. Школьникам наглядно показали устройство беспилотников и объяснили принципы их работы.

Отдельно поговорили о безопасности. Алексей Мовсесян предупредил подростков, какие смертельные угрозы могут таить подозрительные находки на улице и в общественных местах.

Директор гимназии, депутат округа Александр Елисеев поблагодарил гостей за вклад в патриотическое воспитание и важный разговор с молодежью.