Участники СВО провели встречу с молодежью в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска 21 мая состоялась встреча молодежи с участниками специальной военной операции. Юнармейцы и активисты центра «Подсолнух» обсудили с бойцами вопросы образования, личного развития и жизненных ценностей.

В разговоре с молодыми жителями округа приняли участие Дмитрий Воробьев и Дмитрий Кожевников. Во время общения речь шла о выборе профессии, дисциплине, умении добиваться поставленных целей и преодолевать внутренние сомнения. Школьники и волонтеры смогли задать гостям интересующие вопросы и получить советы из личного опыта.

«Самый главный совет, который мы дали ребятам, — учиться, учиться и еще раз учиться», — сказал участник СВО Дмитрий Воробьев.

По словам организаторов, такие встречи в Солнечногорске проходят регулярно. Их проводят в молодежных центрах, учреждениях культуры и образовательных организациях округа. Формат открытого диалога позволяет молодежи напрямую общаться с участниками СВО и обсуждать темы, связанные с патриотизмом, ответственностью и будущим страны.