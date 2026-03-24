Участники СВО провели встречу с кадетами в Химках

Мероприятие с участием сотрудников специального отряда быстрого реагирования «Рысь» прошло 23 марта в школе № 8 имени Матвеева. Военнослужащие поделились жизненным опытом с подрастающим поколением.

Директор школы, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева рассказала, что приглашенные гости были сослуживцами Тимофея Воробейкина — лейтенанта полиции, участника специальной военной операции, посмертно награжденного орденом Мужества. По ее словам, сегодня его лицо смотрит на них со школьного мурала как напоминание о человеке, чья жизнь стала примером мужества и верности долгу.

Военнослужащие рассказали кадетам о своей службе и ответили на вопросы. Также они передали в школьный музей голубой берет, шеврон одного из батальонов, на базе которого была сформирована 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения, и флаг отряда «Рысь».

«Такие встречи невозможно заменить учебниками. Они формируют ценности, которые остаются с человеком на всю жизнь: уважение, ответственность, любовь к своей стране!» — подчеркнула Ольга Игнатьева.

Школа № 8 имени Матвеева в Химках является одним из центров патриотического воспитания молодежи в округе.