Участники СВО провели урок мужества в образовательном комплексе № 7 в Пушкино

Участие в мероприятии приняли бойцы спецоперации, члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова, а также ученики старших классов. Урок организовал руководитель отделения Леонид Соболев и представители актива Ассоциации Евгением и Светланой Козловыми.

«Тема мужества и патриотизма всегда была актуальна, но сегодня, в условиях специальной военной операции, она обретает новое звучание. Как показало наше общение, отношение к таким встречам сегодня очень правильное: ученики и педагоги воспринимают их с особой серьезностью. У ребят есть возможность услышать из первых уст информацию о том, как живут и сражаются солдаты, а самое главное — „Урок мужества“ дает возможность молодому поколению осознать всю важность отстаивания интересов своей страны», — сказала Нина Ушакова.