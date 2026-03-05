Участники СВО получили фильтрующие установки производства Якутии

Военнослужащие Центрального военного округа высоко оценили фильтрующие установки, произведенные в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Республики Саха.

Участвующие в спецоперации бойцы направили положительный отзыв в Оперативный штаб Якутии. Они выразили благодарность за фильтрующие установки, которые помогли улучшить солдатский быт, обеспечив тысячи военных чистой питьевой водой

Замминистра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Яна Наумова рассказала, что гуманитарную помощь в зону проведения СВО доставили в рамках федеральной программы ТОР «Патриотическая».

«На днях мы получили положительные отзывы от военнослужащих Воздушно-десантных войск Центрального военного округа. Они выразили большую благодарность, отметив эффективность фильтрующих установок и надежность даже в сложных полевых условиях», — уточнила она.

В ближайшее время участникам СВО передадут партию электромотоциклов «Тимир Ат» и FPV-дронов «Хотой». На этой неделе Якутия отправит два автофургона и шесть машин с гумпомощью.

Координацией работы занимается Республиканская комиссия «Вместе к Победе!», которую возглавляет руководитель региона Айсен Николаев. За 2025 год Якутия отправила в зону СВО сотни единиц транспорта, тысячи квадрокоптеров, генераторов, средств связи и другого оснащения.