Участники СВО поблагодарили школьников Дубны за новогодние открытки

Действующий офицер и руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Дубне Максим Большаков, который проходит службу на Артемовском направлении, записал видео. Земляков он поздравил с Новым годом.

В своем обращении к родному наукограду боец передал самые теплые слова и пожелания: «Дорогой наукоград, город, где я вырос, люди, которых я люблю! Поздравляю вас с Новым годом. Новый год — самый добрый и искренний праздник, который объединяет людей, даже находящихся на передовой. Это праздник семейного очага, несущий в себе чудеса. Пусть 2026 год войдет в каждый дом миром, добром и любовью, наполнит жизнь уверенностью в завтрашнем днем».

Особые слова благодарности в своем видео Максим Большаков и его товарищи адресовали дубненским школьникам. Военнослужащие отметили, что с особым трепетом читают теплые новогодние открытки от детей и искренне благодарят ребят за их поддержку, добрые слова и веру. Акция по отправке писем на фронт в Дубне стала регулярной: учащиеся всех возрастов пишут бойцам и отправляют свои послания вместе с гуманитарной помощью.

«Всю осень и декабрь в Дубне шли сборы гуманитарной помощи и подарков к Новому году для наших солдат. Пусть в этот добрый праздник они ощутят тепло наших сердец», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.