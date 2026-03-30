Участники СВО из Одинцова освоили современные тренды туризма

Программа профессиональной переподготовки участников СВО «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» с 19 января проходит в Одинцовском округе. Военные встретились с сотрудниками отдела по туризму Администрации муниципалитета.

Участникам программы представили успешные кейсы развития туристических брендов Звенигорода и популярные экскурсионные маршруты. Особое внимание было уделено реальным историям успеха начинающего предпринимательства.

План встречи включал посещение Звенигородского манежа, Музея русского десерта и Саввино-Сторожевского монастыря.

Кроме того, участники ознакомились с основами гостиничного бизнеса — в программе были представлены три успешных местных отеля. Руководство поделилось своим опытом, рассказав об открытии хостелов, концепциях загородного отдыха, а также об использовании грантов. Формат мероприятия предусматривал активное погружение в теорию и практику.

Добавим, что программа имеет важное значение для ветеранов военной службы. Участники СВО не только получают знания, но и обмениваются опытом. Кроме того, проект способствует профессиональному развитию и помогает интегрироваться в гражданскую жизнь.