Участники СВО из Ногинска провели обучение для полицейских

С 20 по 22 апреля специалисты из центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей провели выездную встречу в учебном центре ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Полицейским предстоит командировка в зону боевых действий.

Инструкторы по беспилотникам из Ногинска совместно с инструкторами гражданской группы начальной военной подготовки «50/50» провели лекции по тактической медицине и комплектации личных аптечек. В ходе занятия участники обсудили плюсы и минусы производителей кровоостанавливающих средств.

Особое внимание уделили новейшим технологиям ведения войны и способам вражеских диверсий, таким как беспилотные летательные аппараты. Также провели специальный курс, в который вошли темы о видах беспилотников, с которыми курсанты могут встретиться, об опасности, которую они несут, о способах обнаружения и методах борьбы с ними, а также о правилах техники безопасности при обнаружении взрывного устройства.

Отработали навыки работы со жгутами и турникетами при оказании самопомощи и взаимопомощи. Также провели занятия по безопасному обращению с оружием типа автомата Калашникова. В конце встречи закрепили пройденные этапы в комплексной программе, воссоздав приближенную к боевым действиям обстановку.

Заключительный день программы посвятили теории и практике по тактической работе малых групп: работа группы по эвакуации раненого и оказание первой помощи пострадавшему, индивидуальная и групповая работа с оружием в здании, задержание и досмотр автомобиля.

Лекторы надеются, что занятия помогут слушателям освоить все тонкости управления беспилотными летательными аппаратами и приобрести необходимые навыки, чтобы успешно применять полученные знания в профессиональной деятельности.