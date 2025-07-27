Участники СВО из Можайска прошли первые этапы чемпионата «Абилимпикс» в Казани

В Казани продолжается чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для участников специальной военной операции. В числе конкурсантов — два представителя Можайского техникума.
Олег Шатохин и Александр Князев успешно выполняют задания в компетенции «Электромонтаж».
На первом этапе соревнований, посвященном программированию в электромонтаже, Олег Шатохин продемонстрировал грамотное проектирование схемы и правильное оформление элементов. Его подготовкой занимался наставник Игорь Анатольевич Батраков.
На втором этапе Александр Князев собирал электрический щит, демонстрируя высокий уровень мастерства.
Оба конкурсанта из Можайского муниципального округа являются участниками специальной военной операции, а в мирной жизни талантливыми специалистами. Их выступление стало примером мужества, настойчивости и высокого профессионализма.
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