Участники СВО из Можайска прошли первые этапы чемпионата «Абилимпикс» в Казани

В Казани продолжается чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для участников специальной военной операции. В числе конкурсантов — два представителя Можайского техникума.

На первом этапе соревнований, посвященном программированию в электромонтаже, Олег Шатохин продемонстрировал грамотное проектирование схемы и правильное оформление элементов. Его подготовкой занимался наставник Игорь Анатольевич Батраков.

Олег Шатохин и Александр Князев успешно выполняют задания в компетенции «Электромонтаж».

Оба конкурсанта из Можайского муниципального округа являются участниками специальной военной операции, а в мирной жизни талантливыми специалистами. Их выступление стало примером мужества, настойчивости и высокого профессионализма.