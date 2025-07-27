Участники СВО из Можайска прошли первые этапы чемпионата «Абилимпикс» в Казани

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

В Казани продолжается чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для участников специальной военной операции. В числе конкурсантов — два представителя Можайского техникума.

Олег Шатохин и Александр Князев успешно выполняют задания в компетенции «Электромонтаж».

На первом этапе соревнований, посвященном программированию в электромонтаже, Олег Шатохин продемонстрировал грамотное проектирование схемы и правильное оформление элементов. Его подготовкой занимался наставник Игорь Анатольевич Батраков.

На втором этапе Александр Князев собирал электрический щит, демонстрируя высокий уровень мастерства.

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

Оба конкурсанта из Можайского муниципального округа являются участниками специальной военной операции, а в мирной жизни талантливыми специалистами. Их выступление стало примером мужества, настойчивости и высокого профессионализма.

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