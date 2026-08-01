Участники СВО из Можайска прошли обучение для работы с молодежью

Ветераны Максим Грабовский и Александр Чемоданов с 28 по 30 июля проходили курс повышения квалификации в центре военно-патриотического воспитания «Вершина». Его деятельность направлена на подготовку к педагогической и просветительской работе.

В этом центре ветераны боевых действий могут бесплатно освоить востребованные специальности, повысить свои компетенции и пройти переподготовку для дальнейшей работы с молодежью. Центр создан при Министерстве просвещения Российской Федерации на базе Государственного университета просвещения.

Вместе с можайцами обучение прошли 13 бойцов из трех регионов страны. Они изучали основы конструктивного диалога, учились выступать перед аудиторией и сглаживать конфликты. Занятия вели психологи и специалисты по ораторскому мастерству. Участники также посетили детский лагерь «Искра» в Красногорске, где применили новые навыки на практике.

Организаторами курса выступили Ассоциация ветеранов СВО, фонд «Защитники Отечества» и общество «Знание». Фонд помогал с юридическими вопросами и трудоустройством. Теперь ветераны готовы делиться опытом в школах округа.

Они отметили, что полученные инструменты помогут им в новой роли наставников. Полученные компетенции позволят ветеранам активнее включаться в воспитательную работу, укрепляя связь между поколениями.