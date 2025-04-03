Участники СВО из Химок смогут пройти обучение для работы в госструктурах

Военнослужащие СВО получили возможность присоединиться к образовательной программе «Герои Подмосковья». Этот проект направлен на подготовку специалистов для работы в органах власти и государственных компаниях.

Участниками программы могут стать бойцы, имеющие высшее образование и управленческий опыт. Для тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации, предусмотрели возможность зарезервировать место для обучения в будущем.

Один из кандидатов на участие в программе — руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров. В октябре 2022 года он добровольно отправился в зону боевых действий, а после возвращения продолжил поддерживать фронт: организует помощь бойцам и участвует в патриотических инициативах.

«Все участники СВО — это патриоты, люди, которые любят свою Родину, семью, несут за них ответственность, уважают свой язык, культуру, традиции. И такие люди, конечно, очень нужны нашей стране», — подчеркнул Александр.

Подать заявку можно до 30 апреля, для этого необходимо заполнить анкету, написать эссе и загрузить документы. Кандидатов ждет тестирование и собеседование с экспертами.

Обучение стартует в сентябре в очно-заочном формате. У каждого участника будет персональный наставник из числа руководителей региона, а выпускники получат возможность пройти стажировку с перспективой трудоустройства.