Участники СВО из Балашихи смогут получить льготы до конца 2025 года

Мособлдума приняла закон, который продлевает действие льготы по транспортному налогу для участников специальной военной операции до конца 2025 года. Данная инициатива направлена на поддержку военнослужащих и их семей в условиях текущих реалий.

Согласно новому закону, мощность освобождаемых от уплаты транспортного налога автомобилей увеличивается с 150 до 200 лошадиных сил. Это решение было принято в ответ на запросы граждан о расширении возможностей для участников СВО.

Важным дополнением к поддержке участников СВО является работа Московского областного пункта отбора граждан на военную службу по контракту, который функционирует в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, а также получить консультации по правовым вопросам и информацию о полагающихся льготах и выплатах.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.

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