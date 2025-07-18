Участники СВО их Чехова смогут бесплатно посетить федеральные музеи

С 19 по 25 июля в Подмосковье пройдет ежеквартальная акция «Музейная неделя», которая предоставляет участникам специальной военной операции и членам их семей возможность бесплатно побывать в федеральных музеях. Жителей приглашают посетить музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» и музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».

Чтобы получить бесплатные билеты в кассах музея, необходимо предъявить документы, подтверждающие статус участника или члена семьи участника специальной военной операции. Среди них: документ, удостоверяющий личность, справка об участии в спецоперации. А для близких защитников — справка, подтверждающая, что гражданин действительно является членом семьи участника СВО, либо удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий, а также документ, подтверждающий родство с участником боевых действий: свидетельство о браке, свидетельство о рождении, документ, подтверждающий усыновление, опеку.

Справку об участии в специальной военной операции представляют в оригинале.