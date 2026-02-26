Участники СВО и студенты посетили кабельное производство в Воскресенске

Экскурсия на завод «Белтелекабель» состоялась 26 февраля в рамках губернаторской программы. Гостям показали современное производство и рассказали о возможностях трудоустройства.

Предприятие ежегодно выпускает 30 тысяч километров оптоволокна и кабеля связи. Продукция востребована у крупнейших телекоммуникационных компаний, операторов дата-центров и Российских железных дорог, а также поставляется в страны СНГ.

Особое внимание уделили кадровым вопросам. Студентам Воскресенского колледжа и участникам специальной военной операции подробно рассказали об открытых вакансиях, условиях труда, уровне заработной платы и социальных гарантиях для сотрудников.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Промышленный туризм» направлена на знакомство жителей с производствами региона и профессиональную ориентацию молодежи.