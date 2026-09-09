Участники СВО и их семьи выступят на Дне города в Ногинске

12 сентября, в День празднования 245‑летия Ногинска, на сцене Центрального городского парка состоится особое выступление — зрителей ждет программа от ансамбля Центра поддержки участников СВО и их семей Богородского округа. Творческий коллектив представит театрализованное представление, которое станет одним из эмоциональных акцентов городских торжеств.

В программе — четыре проникновенные композиции: «Алешка», «Ты жди меня домой», «Тише» и «Не воюйте с русскими». Особенность выступления в том, что на сцену выйдут сами участники СВО и члены их семей. Вместе с ними в концерте примут участие более двух десятков ветеранов — именно их личный опыт и переживания легли в основу новой творческой концепции коллектива.

По инициативе ветеранов ансамбль трансформировался в своеобразный творческий кластер — театр патриотической песни и поэзии. Идея в том, чтобы не просто исполнять песни или читать стихи, а подавать материал в театрализованной форме: отразить в постановках реальные чувства и истории, которые участники событий зафиксировали на бумаге. Так искусство становится способом донести до зрителя то, что было пережито.

Уже готовы первые театральные заготовки — в частности, сюжетно обыграны две песни Максима Фадеева: к музыкальным композициям добавлены сценические линии, усиливающие эмоциональное воздействие. Премьера этих работ состоится именно 12 сентября в Центральном городском парке.

Такой формат стал возможен благодаря разносторонним талантам участников: среди них есть авторы стихов, сильные вокалисты, музыканты и те, кто тяготеет к театральному искусству. Концерт станет не просто частью праздничной программы ко Дню города, а искренним разговором со зрителем о важном. Организаторы приглашают всех ногинчан и гостей города прийти на выступление, поддержать артистов и вместе отметить 245‑летие Ногинска.