Участники СВО и их семьи посетили выставку в Серпухове

В галерее «Каретный сарай» музея открыта выставка «Импрессионизм с русской душой», объединяющая 90 произведений отечественных художников из фондов восьми государственных музеев и трех частных коллекций. 16 июля экспозицию посетили участники специальной военной операции и члены их семей.

В основе концепции выставки лежит диалог пространства и времени: тематические залы посвящены различным географическим локациям и временам года. Для взрослых посетителей создана особая атмосфера — они могут не только внимательно рассматривать живописные полотна, но и погружаться в настроение произведений благодаря специально подобранным сопутствующим ароматам.

Для юных гостей в рамках выставочного пространства организована отдельная интерактивная площадка, где дети могут провести время интересно, познавательно и с пользой.

«Благодарю музей за сотрудничество и поддержку наших защитников и их близких», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.