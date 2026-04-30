Участники СВО и их семьи посетили производство коробок в Солнечногорске

Участники специальной военной операции и их семьи 29 апреля побывали на предприятии по производству картонных коробок и воздушно-пузырчатой пленки. Экскурсия прошла в рамках программы «Промышленный туризм» в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск.

В ходе визита гостям показали производственные процессы и рассказали о работе предприятия. Также отдельное внимание было уделено кадровой политике и условиям трудоустройства.

Компания работает на рынке с 2007 года. Ее филиалы расположены в подмосковном Ногинске, Санкт-Петербурге и Краснодаре, а основное производство находится в Кривцово, где трудятся около 200 сотрудников. В производстве используется только первичное сырье.

«Посещение заводов, фабрик и других индустриальных объектов помогает познакомить жителей с производством и повысить уровень трудоустройства. На данный момент работниками местных предприятий стали 14 участников СВО», — отметил первый замглавы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Мероприятие проводится в рамках развития промышленного туризма по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, при поддержке главы муниципалитета Константина Михалькова и Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Подобные экскурсии организуются ежемесячно. Ранее участники СВО и их семьи уже посещали производство декоративной и уходовой косметики в Солнечногорске.