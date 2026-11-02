Участники СВО и их семьи посетили предприятие в Солнечногорске

30 октября участники специальной военной операции вместе с семьями посетили ООО «Новавкус» в Солнечногорске. Экскурсию организовал Департамент инвестиционного развития при поддержке Ассоциации ветеранов СВО в рамках проекта по развитию промышленного туризма.

К мероприятию также присоединилась руководитель местной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар. Посетителям представили работу производственных цехов и объяснили основные этапы изготовления продукции: от подбора ингредиентов до упаковки и отгрузки готовых товаров. Особый интерес вызвали технологии приготовления йогуртов и растительных смузи, создание вкусов и оформление упаковок. По завершении знакомства с предприятием детям подарили памятные сувениры.

В рамках проекта промышленного туризма в Солнечногорске провели уже 10 подобных экскурсий. Благодаря проекту ветераны СВО получают возможность узнать о деятельности местных компаний и перспективах трудоустройства после возвращения к мирной жизни. Компания «Новавкус» также помогает военнослужащим. На прошлой неделе организация передала около двух тонн своей продукции в солнечногорский госпиталь, где лечатся бойцы. Помимо этого, она приобретает рации и оказывает помощь военным корреспондентам.

«Важно, чтобы ветераны СВО и их семьи могли познакомиться с предприятиями округа и увидеть, какие возможности для работы здесь есть. Профессиональные навыки, ответственность и дисциплина, приобретенные во время службы, востребованы в самых разных сферах», — отметил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

«Новавкус» специализируется на выпуске кисломолочной продукции и товаров растительного происхождения. Ежемесячно с его конвейеров выходит порядка миллиона единиц изделий, а штат насчитывает около 80 сотрудников. Согласно информации компании, с начала года объемы изготовления увеличились на 83%. В дальнейшем здесь намерены нарастить мощности, приобрести более мощное оборудование и открыть дополнительные рабочие места.