Участники СВО и их семьи посетили храм в Красногорске
В рамках проекта «Беседы со священником» богослужение в Данииловском храме в поселке Нахабино посетили участники спецоперации и их семьи, а также представители администрации округа, общественники, парламентарии. Вместе молились о здравии тех, кто сейчас на передовой.
В Данииловском храме хранится икона с удивительной историей и чудесной силой.
«Эту икону принесли воины-саперы противоминного центра. Они рассказали, что, будучи на задании, нашли ее в районе Суджи, в разрушенном доме. Целый год она была у них в блиндаже. Они молились. И уже когда вернулись после задания, решили отдать ее в храм, для того, чтобы она была здесь, чтобы они могли приходить и так же у нее молиться», — рассказал настоятель Данииловского храма иерей Олег Холзинев.
Прихожане после молебна почтили память павших героев — возложили цветы к местному мемориалу воинам инженерных войск.
Такие встречи с отцами церкви в Нахабине проводят регулярно. Молитва помогает родным защитников Отечестве справиться с душевной болью и жить дальше с любовью в сердце.
Помимо поддержки семей участников спецоперации, Данииловский храм вот уже много лет выполняет важную гуманитарную миссию — помогает в сборе грузов, в том числе для 268-го отдельного стрелкового батальона.