Участники СВО и их семьи посетили храм в Красногорске

В рамках проекта «Беседы со священником» богослужение в Данииловском храме в поселке Нахабино посетили участники спецоперации и их семьи, а также представители администрации округа, общественники, парламентарии. Вместе молились о здравии тех, кто сейчас на передовой.

В Данииловском храме хранится икона с удивительной историей и чудесной силой.

«Эту икону принесли воины-саперы противоминного центра. Они рассказали, что, будучи на задании, нашли ее в районе Суджи, в разрушенном доме. Целый год она была у них в блиндаже. Они молились. И уже когда вернулись после задания, решили отдать ее в храм, для того, чтобы она была здесь, чтобы они могли приходить и так же у нее молиться», — рассказал настоятель Данииловского храма иерей Олег Холзинев.

Прихожане после молебна почтили память павших героев — возложили цветы к местному мемориалу воинам инженерных войск.