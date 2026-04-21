Участники СВО и их семьи получили юридическую помощь в Можайске

В военном комиссариате Можайского и Рузского округов 17 апреля прошел прием граждан, на котором 15 человек получили бесплатную поддержку юриста. Это третье подобное мероприятие в этом году.

На встрече присутствовали представители всех ключевых структур, уполномоченных оказывать правовую и социальную помощь. Консультации провели военный комиссар Руслан Меладзе, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, специалисты юридического и социального управлений администрации округа, сотрудники ОМВД России «Можайский», а также адвокаты Адвокатской палаты Московской области.

Помощь не ограничилась разовыми консультациями. По ряду вопросов приняли решение взять их на личный контроль. Юристы и представитель фонда продолжат сопровождать семьи, помогая им в реализации законных прав. Подобные приемы проводят на регулярной основе.