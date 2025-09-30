Участники СВО и члены их семей посетили химический завод в Ленинском округе

В рамках губернаторского проекта «Промышленный туризм Московской области» для 12 участников специальной военной операции и членов их семей провели экскурсию на предприятие АО «Москокс» в Ленинском городском округе. Гостей познакомили с производственным процессом и рассказали о перспективах трудоустройства.

Генеральный директор АО «Москокс» Николай Зубахин отметил, что на предприятии всегда рады новым сотрудникам.

«Мы готовы обучать специалистов. Наша программа подготовки персонала позволяет получить необходимые навыки для работы на производстве даже тем, кто не имеет профильного образования», — сказал Николай Зубахин.

Он также добавил, что обучение длится от полутора до двух месяцев. После этого специалисты продолжают повышать квалификацию во время работы и продвигаться по карьерной лестнице.

Участников специальной военной операции и их близких познакомили с историей химического завода и показали производственные цеха. Помимо этого, гостям рассказали о ближайших планах и перспективах предприятия.

«Я считаю, что такие экскурсии очень полезны. Они позволяют ознакомиться с производством и дают представление об инженерных профессиях, которые сейчас очень востребованы», — поделился участник специальной военной операции, рядовой запаса, участник программы «Герои Подмосковья» Вадим Свистунов.