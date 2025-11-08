Участники спецоперации в Орехово-Зуеве начали занятия парадайвингом

В этом году во Дворце спорта «Восток» города Орехово-Зуево фонд «Защитники Отечества» совместно с организацией «Военно-патриотический клуб „Десантники“ начали реализацию программы реабилитации и абилитации для бойцов, получивших тяжелые ранения и как следствие — ампутацию конечностей. Для ветеранов начали проводить занятия по погружению с аквалангом в бассейне.

Уже восемь человек смогли попробовать себя в этом деле. Пока это пилотный запуск курса.

Главная задача — помощь в реабилитации. Тело лишается части функций после потери конечности, поэтому мозгу нужно время, чтобы осознать и адаптироваться.

Погружение с аквалангом помогает ощутить свое тело и снять нагрузку. Хотя и работают все мышцы, но активная тренировка в состоянии гидроневесомости проходит без лишних усилий.