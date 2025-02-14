Участники программы «Миллион призов» отправили бойцам СВО дроны и бронежилеты

Участники московской программы лояльности «Миллион призов» переводят баллы на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства столицы.

На сайте программы при поддержке «Народного фронта» организовали сбор средств под девизом «Все для победы!». На перечисленные средства жителей столицы доставили необходимые штурмовикам и разведчикам теплые костюмы, квадрокоптеры, снегоболотоходы и бронежилеты.

Сбор продолжается. В помощь участникам СВО на сайте программы москвичи могут перевести до пяти тысяч городских баллов, которые начисляются за активное участие в электронных проектах правительства Москвы.

Сделать перечисления можно неограниченное количество раз, каждый переведенный балл приравнивается к рублю.

Для участия в акции необходимо с помощью учетной записи на портале mos.ru, авторизоваться на сайте проекта «Миллион призов», выбрать вкладку «Благотворительность» в разделе «Поощрения», затем — карточку «Народный фронт. Все для победы!» и указать сумму перевода.