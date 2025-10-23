Участники программы «Герои Подмосковья» пройдут стажировку в Минэнерго региона

Стажировка для участников региональной программы «Герои Подмосковья», которую инициировал губернатор Андрей Воробьев, проходит в Министерстве энергетики региона. С тонкостями работы в ведомстве знакомятся ветераны специальной операции Вячеслав Артемов и Юрий Калинаускас.

В рамках стажировки они изучают устройство министерства, нормативно-правовую базу и ключевые направления работы.

Программа включает знакомство с системой управления топливно-энергетическим комплексом Московской области. Ветераны также рассматривают ключевые вопросы энергосбережения, тепло- и водоснабжения.

Отдельный блок посвятят деятельности подведомственных структур, среди которых Агентство развития коммунальной инфраструктуры, «Мособлэнерго», ЖКХ-центр и другие.

Стажерам предстоит освоить еще несколько тематических модулей и посетить ряд практических занятий.

Особое внимание уделяют знакомству с системой мониторинга коммунальной инфраструктуры региона. Вячеславу Артемову и Юрию Калинаускасу на примере ЖКХ-центра показали, как специалисты в круглосуточном режиме следят за ситуацией.

Благодаря цифровым инструментам удается оперативно выявлять и устранять сбои, повышая надежность объектов.

«Главная цель проекта „Герои Подмосковья“ — помочь участникам СВО найти свое профессиональное направление, где они смогут применить и свой военный опыт, и управленческие знания, полученные на образовательных модулях программы. Но и мы заинтересованы в людях, которые знают, что такое ответственность и командная работа. Их опыт и внутренний стержень могут стать ценным ресурсом для энергетики Подмосковья», — подчеркнул министр энергетики региона Сергей Воропанов.