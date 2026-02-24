Участники программы «Герои Подмосковья» посетили Балашиху

Во время экскурсии по крупнейшему округу Подмосковья бойцы СВО познакомились с ключевыми объектами местной инфраструктуры. Участникам образовательного проекта представили достижения Балашихи в промышленности, образовании, транспорте, здравоохранении и благоустройстве.

«Героев Подмосковья» сопровождали глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров и его первый заместитель Сергей Лукичев

«Балашиха — один из крупнейших и динамично развивающихся муниципалитетов Подмосковья. Нам важно, чтобы будущие управленцы — люди с боевым опытом, ответственностью и настоящим пониманием ценности служения — увидели, как устроена работа большого городского округа изнутри», — отметил Сергей Юров.

В ходе визита гости округа посетили авиационную корпорацию «Рубин», где осмотрели производственный и учебный цеха. Предприятие одним из первых подписало соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО о помощи в адаптации и трудоустройстве бойцов. Далее программа продолжилась на объектах коммунальной и социальной инфраструктуры. В МУП «Балашихинские коммунальные системы» Герои познакомились с организацией крупнейшего коммунального предприятия округа и цифровизацией в этой сфере.

На строительной площадке многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино делегации рассказали о модернизации системы здравоохранения и создании инфраструктуры, развитии материально-технической базы и строительстве новых объектов. Отдельное внимание уделили образовательному направлению. В гимназии № 1 имени Баландина обсудили реализацию задач по обеспечению технологического суверенитета, в том числе участие округа в федеральном проекте «Кадры для беспилотных авиационных систем» и развитие инженерных классов авиастроительного профиля.

После этого гости побывали в усадьбе Горенки: совместно с депутатом Государственной думы Вячеславом Фомичевым для них провели экскурсию по территории дворца. Кроме того, участники СВО ознакомились с ходом работ на станции МЦД-4 «Железнодорожная» и обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры. Завершилась программа в Пестовском парке, где темой встречи стало благоустройство общественных пространств округа.

«Программа получилась очень интересной и насыщенной. Очень продуктивно прошла беседа с главой. Особенно впечатлило посещение „Рубина“: раньше видел его только снаружи, а теперь удалось увидеть производство изнутри. Масштаб работы и труд людей, создающих детали для наших самолетов, действительно вдохновляют», — рассказал участник программы «Герои Подмосковья» Александр.

Программа «Герои Подмосковья» позволяет подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти Московской области, а также в частно-корпоративной сфере. От Балашихи в финал программы прошли Герой России, руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, а также участники спецоперации Юрий Калинаускас, Илья Агафонов и Андрей Бычин.