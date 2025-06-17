Участники мотопробега передали письма из Чехова бойцам СВО

Гуманитарная миссия, приуроченная ко Дню России, собрала ветеранов и волонтеров, которые преодолели почти две тысячи километров, посетив Луганск, Донецк, Мариуполь и Токмак. Участники мотопробега доставили на передовую необходимую помощь бойцам, а также записки с добрыми пожеланиями, написанные молодыми людьми.

Военнослужащие не раз отмечали, что такие послания очень ценны для них. Они поддерживают в трудные моменты, вдохновляют на борьбу и порой даже спасают жизни.

«Мы тоже гордимся вами, ведь вы — наше будущее. Мы, солдаты нашей великой страны, прилагаем все усилия, чтобы ваше детство было мирным, счастливым и безоблачным. Наша задача сложна, но уверенность в том, что дома нас любят и ждут, придает нам сил», — поблагодарили детей солдаты.