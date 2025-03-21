Участники мотоклуба «Ночные волки» в Шатуре сняли клип на песню бойцов СВО

Военнослужащий спецоперации с позывным Оборотень из Шатуры вместе со своим товарищем с позывным ТокеЛау пишут песни о жизни солдат и боях на фронте. На одну из них участники мотоклуба «Ночные волки» сняли клип.

Президент клуба Александр Залдастанов дал высокую оценку творчеству защитников. Он отметил, что композиция «Песня из окопа. Война» связана с воспоминаниями о мотоклубе, о дороге, о поддержке спецоперации, а также о желании служить стране.

«Я хочу пожелать вам, чтобы вы защитили Россию, чтобы вы прославили клуб, чтобы вы остались живыми», — сказал Александр Залдастанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что внимание и помощь ветеранам специальной военной операции — одно из ключевых направлений работы правительства. По поручению президента она строится на системном подходе и едином стандарте.