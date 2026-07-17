Участники группы военной подготовки из Ногинска стали героями кинопроекта

14 июля участники гражданской группы начальной военной подготовки «50/50» из Ногинска приняли участие в съемках проекта «Мой позывной — Герой» режиссера Анны Артамоновой. Проект посвящен ветеранам СВО, вернувшимся домой, и их непростому жизненному пути — это истории о силе духа и мужестве.

Площадкой для съемок стал один из полигонов Богородского округа. Атмосфера дня была по-настоящему напряженной и кинематографичной: участникам пришлось полностью погрузиться в условия, близкие к боевым.

Участие в проекте потребовало от ребят максимальной собранности и выносливости. Это был целый день физических нагрузок и быстрой езды на технике», — поделился впечатлениями руководитель группы «50/50», участник СВО Владимир Ходателев.

Съемки стали не просто частью творческого проекта, но и своеобразной тренировкой, позволившей участникам еще раз проверить себя, укрепить командный дух и прочувствовать, насколько важна слаженность действий в сложных ситуациях. Проект «Мой позывной — Герой» помогает сохранить и донести до широкой аудитории живые истории тех, кто прошел через испытания и теперь своим примером вдохновляет других.